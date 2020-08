Business news: Brasile, volume prestiti bancari aumentato 4,2 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume totale del credito offerto dalle banche del Brasile è cresciuto del 4,2 per cento nella prima metà di quest'anno, raggiungendo i 3.624 miliardi di real (l'equivalente di circa 600 miliardi di euro). Lo ha reso noto la Banca centrale (Bc), sottolineando che si tratta del più grande aumento del credito bancario nel primo semestre dal 2013. Secondo la Bc la crescita dell'offerta di prestiti è correlata alle misure adottate dalla Banca centrale per liberare più risorse finanziarie per stimolare la concessione di prestiti da parte degli istituti finanziari nel quadro della pandemia di coronavirus. Il governo dal canto suo ha facilitato l'apertura di linee di credito a tasso agevolato, soprattutto in favore di micro e piccole industrie, per cercare di contenere gli effetti negativi della pandemia sull'economia. (Res)