Lombardia: sindacati su Tpl, liberi tutti non è la soluzione, Regione ci ripensi

- Filt Cgil Fit Cisl Uilt Uil chiedono a Regione Lombardia di affrontare con misure straordinarie le condizioni del trasporto pubblico locale, "perché - spiegano in una nota - non è rimuovendo un problema che il problema si risolve". Secondo i sindacati l'ordinanza con cui Regione Lombardia ha rimodulato la capienza consentita sui mezzi di trasporto pubblico locale "mette a rischio la salute di chi lavora e di chi utilizza il trasporto pubblico locale e che potrebbe avere ricadute sugli afflussi turistici già compromessi. Una decisione - prosegue la nota - per la quale non è chiaro quali siano le novità scientifiche o sanitarie che inducono la regione più colpita a ripristinare la capienza massima dei mezzi. Una decisione che non incentiverà le persone a tornare ad utilizzare i mezzi pubblici che oggi ancora vengono utilizzati al di sotto del 30 per cento. Una decisione che si inserisce in un quadro frammentato e contraddittorio di disposizioni e ordinanze che riguardano anche altre regioni mentre crediamo sarebbe stato utile che provvedimenti per il contrasto all'epidemia avessero un carattere generale e coerente, soprattutto per il sistema dei trasporti che per sua natura è sovraregionale". (segue) (com)