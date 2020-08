Milano: De Pasquale (FI), basta scuse e ritardi su rimborsi Atm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta scuse e ritardi". Lo chiede in una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, in merito ai rimborsi delle mensilità di abbonamento al trasporto pubblico locale non fruite a causa del lockdown. "Ancora una volta il Comune attende i fondi da Roma e nel frattempo prende in giro i milanesi. È da maggio che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che chiedeva due mesi di proroga automatica per gli abbonati Atm annuali e il ristoro di un mese per coloro che avevano acquistato l’abbonamento mensile a marzo. Questa misura - spiega De Pasquale - è di facile attuazione, inoltre incentiverebbe un ritorno all’uso del mezzo pubblico, e restituirebbe la fiducia degli utenti Atm verso il Comune". "Il fondo per il trasporto pubblico - prosegue l'azzurro - è stato già approvato dal Parlamento, quindi nulla vieta alla giunta di autorizzare Atm ad attivare fin da subito la proroga di uno o due mesi degli abbonamenti, tanto più che il Comune di Milano non ha certo problemi di cassa e può permettersi di anticipare per qualche settimana o mese i fondi che, pur con le estenuanti lungaggini del governo Conte, arriveranno; anzi, nei 262 milioni che Milano ha già ottenuto da Palazzo Chigi, una quota riguardava proprio il trasporto pubblico". "Non si capisce dunque perché lesinare agli abbonati al trasporto pubblico milanese, che a parole tutti lodano, un diritto al rimborso assolutamente dovuto; forse però l’assessore Granelli sta attuando l’ennesima manovra dilatoria, nella speranza di far fronte a meno richieste", conclude De Pasquale.(com)