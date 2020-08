Maltempo: Granelli, a Milano fase critica tra le 19 e le 24 di oggi, chiediamo massima collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase più critica dell'allerta maltempo diramata su Milano sarà questa sera, tra le 19 e la mezzanotte. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale a Mobilità e Lavori pubblici, Marco Granelli, in un post pubblicato su Facebook dopo un punto di coordinamento con la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, la Protezione civile, Mm servizio idrico e Polizia locale. "Le ultime previsioni meteo danno la fase critica con possibili temporali forti su Milano e bacini del Seveso e del Lambro tra le ore 19 e le ore 24 di oggi, poi una nuova criticità domani lunedì 3 agosto nel pomeriggio", spiega Granelli. "Ieri e oggi - fa sapere l'assessore - abbiamo inviato i messaggi ai cittadini per informarli dell'allerta, affinché attivino le misure di sicurezza mettendo le paratie e spostando le auto dalle zone più critiche. Le squadre del servizio idrico di Mm hanno controllato l'efficenza dei sistemi dei sottopassi e svuotato tutte le vasche affinché siano nelle migliori condizioni di efficenza. Al sottopasso Negrotto-Pacuvio abbiamo posizionato pompe supplettive e idrovore anche con il contributo di Amsa. Dalle ore 19 saremo presenti in strada nei punti più critici". "Ora massima attenzione al radar e ai livelli, massimo coordinamento e attivazione", esorta Granelli, chiedendo ai cittadini la "massima collaborazione". "E poi - conclude - continuiamo a lavorare con intensità sui tre cantieri aperti per realizzare il sistema di protezione e prevenzione esondazioni del Seveso, con le vasche e il massimo utilizzo del canale scolmatore e del tratto coperto del Seveso e del Redefossi. Non ci fermeremo, perché le 116 esondazioni di questi 45 anni devono finire". (Rem)