Roma: Raggi, controlli Polizia locale, chiuse piazze movida contro assembramenti

- Proseguono i controlli della Polizia locale in tutta la città. "Durante questo weekend gli agenti hanno effettuato oltre 2.000 accertamenti in particolare nelle aree della movida e del litorale di Roma che sono state presidiate anche da pattuglie fisse. Per contrastare i fenomeni di assembramento nelle zone più frequentate, sono state chiuse diverse piazze nei quartieri di Trastevere, Monti, Piazza Bologna, e Ostiense, ripristinando così il rispetto delle norme anti-contagio". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Le verifiche hanno fatto registrare 47 illeciti per consumo, vendita e somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito e 32 irregolarità in totale fra locali pubblici ed esercizi commerciali, che in 8 casi sono stati anche sanzionati per aver violato le disposizioni a tutela della salute pubblica - spiega Raggi -. A Ostia un cittadino è stato multato per il noleggio abusivo di lettini e ombrelloni sul lungomare Amerigo Vespucci: una sanzione di più di 1.000 euro, contestuale al sequestro delle attrezzature. Rispetto alla sicurezza stradale, sono state elevate più di 500 multe per condotte irregolari o pericolose di persone alla guida di auto e monopattini, oltre alla rimozione di una cinquantina di veicoli in divieto di sosta e per intralcio alla circolazione. Il mio grazie - conclude Raggi - va alle donne e agli uomini della Polizia locale di Roma Capitale per il loro impegno. Un appello anche ai cittadini: continuiamo a rispettare le regole". (Rer)