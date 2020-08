Sport: assessore Roma, bravissima Laura Rogora, nuovo record nell'arrampicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i tanti atleti romani che 'giungono in vetta', è il caso di dirlo, Laura Rogora lo ha fatto sul serio. Diciannove anni, romana e studentessa di matematica a Trento, ha riscritto nuovi traguardi nell'arrampicata, diventando la seconda donna al mondo a salire una via di grandissima complessità, la 9b, il penultimo grado nella scala di difficoltà". Lo scrive su Facebook l'assessore allo Sport di Roma Capitale Daniele Frongia. "Alla talentuosa e bravissima campionessa Fiamme Oro vanno i miei in bocca al lupo per i suoi prossimi successi e traguardi olimpici. Bravissima Laura", conclude Frongia. (Rer)