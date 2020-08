Business news: Brasile, governo inserisce terminal portuali ittici nella lista delle prossime privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha inserito cinque terminal portuali pubblici dedicati all'industria ittica nel Programma partnership e investimento (Ppi) destinandoli alla privatizzazione. Secondo quanto definito nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale, saranno venduti all'asta al migliore offerente i terminal di Natal (stato di Rio Grande do Norte), Aracaju (Sergipe), Vitoria (Spirito Santo), Santos e Cananeia (San Paolo). Il ministero dell'Agricoltura sarà responsabile dell'operazione. In una nota, il segretariato generale della presidenza brasiliana ha informato che la disposizione segue le linee guida stabilite per il processo di modifica del modello di gestione dei terminali destinati alla pesca in Brasile, annunciato a maggio di quest'anno del 2020. (Res)