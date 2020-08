© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE- Seduta ordinaria del Consiglio regionale del Lazio per la prosecuzione dell'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 40 del 10 dicembre 2019 concernente l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio. (ore 10)VARIE-Conferenza stampa del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Pisana, per presentare le proposte per il piano rifiuti in discussione in Aula. Sede del Consiglio regionale del Lazio, sala Di Carlo. (ore 12)(Rer)