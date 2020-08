Lombardia: sindacati su Tpl, liberi tutti non è la soluzione, Regione ci ripensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una decisione - proseguono le tre sigle - che non risolve i problemi strutturali di un sistema di trasporto pubblico che negli anni è stato depotenziato e che ora si misura con tutta l'inadeguatezza delle risorse e della capacità o volontà di programmare il servizio e governare gli interventi. Una decisione che arriva senza che Regione abbia ancora deciso come potenziare e salvaguardare il sistema di trasporto regionale su ferro e su gomma che in Lombardia sta affrontando una crisi senza precedenti e che rischia di desertificare ulteriormente molti territori lombardi. Mentre a settembre le scuole riapriranno e l'attuale sistema è del tutto insufficiente a far fronte ad un aumento del 40 per cento dei passeggeri". "Ancora una volta tocca sottolineare come Regione Lombardia non abbia preso minimamente in considerazione le proposte che il sindacato aveva avanzato ad incominciare da mettere nelle condizioni le agenzie di trasporto pubblico di potenziare il sistema con bus turistici. Liberi tutti non è certo la soluzione al problema, Regione Lombardia ci ripensi", concludono i sindacati. (com)