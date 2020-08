Spagna: de Cos (Banca centrale), ripresa graduale e disomogenea con "elevata incertezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia spagnola, dopo una recessione senza precedenti, si trova ad affrontare una ripresa "graduale" e "disomogenea". Questa l'analisi del governatore della Banca centrale di Madrid, Pablo Hernandez de Cos, che ha evidenziato come "l'incertezza rimane elevata, influenzando negativamente i consumi e gli investimenti", secondo quanto riportato dal quotidiano "Cinco Dias". Pertanto de Cos ha raccomandato al governo di promuovere un programma di riforme "urgente" per affrontare le sfide strutturali che interessano il paese. Anche se è necessario accettare "a breve termine" alcune politiche di espansione fiscale, necessarie date le circostanze di recessione senza precedenti causate dal coronavirus, "nel medio periodo" è "essenziale un piano di risanamento dei conti pubblici per contribuire a risanare le casse dello Stato", ha rilevato l'economista. Tutto questo avverrà in una situazione particolarmente sfavorevole dato che il livello di attività è ancora "significativamente più basso di quello osservato prima della crisi". Secondo de Cos, la politica economica dei prossimi mesi dovrà porsi due obiettivi: sostenere la ripresa (sconsigliando un ritiro delle misure di sostegno al reddito messe in campo dal governo) e rendere più flessibile l'economia allo scenario che emergerà dopo la pandemia. Il governatore ha definito "soddisfacente" l'accordo raggiunto a Bruxelles sul Fondo per la ripresa, anche se la vera sfida, ha spiegato, è quella di utilizzare tali risorse "per sostenere la ristrutturazione del tessuto produttivo in modo sostenibile". De Cos ha avvertito, infine, che il debito pubblico della Spagna sarà il più elevato degli ultimi decenni, e la persistenza di questo debito "ridurrebbe lo spazio di azione per affrontare gli shock negativi, esporrebbe l'economia a una situazione di vulnerabilità cronica e ostacolerebbe la capacità di crescita". (Spm)