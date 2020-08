Ponte Genova: Webuild e Fincantieri consegnano chiavi al sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici mesi dopo l’inizio dei lavori di costruzione del nuovo Ponte di Genova, Webuild e Fincantieri consegnano le chiavi dell’opera dei record al sindaco di Genova e commissario straordinario per il ponte Marco Bucci. Terminati i lavori di finitura sulla parte superiore del ponte, emesso con esito favorevole il certificato di collaudo statico, effettuata quindi l’ispezione di viabilità per consentire l’apertura al traffico, con la firma del protocollo d’intesa, il ponte passerà dalla struttura commissariale al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quindi al concessionario che, presa in carico l’infrastruttura, procederà con l’apertura all’esercizio. (segue) (com)