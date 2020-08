Estate: Anas, in primo fine settimana agosto traffico intenso su rete stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio, a causa di un vasto incendio divampato all'esterno della sede stradale, il traffico ha subito rallentamenti sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma in corrispondenza del km 55,600 e permane la chiusura della rampa che da Via Cristoforo Colombo immette sul GRA per consentire ai Vigili del fuoco di completare in sicurezza le operazioni di spegnimento. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità. (segue) (com)