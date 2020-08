Business news: Argentina, crisi del debito, creditori riuniti ribadiscono controfferta su ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre principali gruppi di creditori privati internazionali del debito estero dell'Argentina, Ad Hoc Argentine Bondholder Group, Exchange Bondholder Group e Argentine Creditor Committee, hanno reiterato la controproposta presentata al governo di Buenos Aires lo scorso 20 luglio, evidenziando una persistente situazione di impasse del negoziato. Lo hanno fatto attraverso una lettera inviata al ministero dell'Economia argentino nella quale si ribadisce che l'insieme dei trenta firmatari, tra i quali alcuni dei principali fondi di investimento globali come Ashmore, Blackrock, Fidelity e Monarch, rappresenta oltre il 50 per cento dell'universo totale dei creditori. Si tratta, sottolinea la lettera, di una percentuale "sufficiente a impedire qualsiasi accordo" di ristrutturazione. Il gruppo di creditori punta a forzare il governo argentino a fare un'ulteriore concessione rispetto all'ultima proposta presentata, essendo la differenza tra le parti ridotta attualmente a solo il 3 per cento dell'ammontare totale del debito. La missiva conclude manifestando "fiducia nel fatto che una soluzione consensuale della ristrutturazione produrrà una ripresa economica maggiore e più sostenuta". (Res)