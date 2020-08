Strage Bologna: Casu (Pd Roma), da capogruppo Fd'I in municipio XI gesto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno in cui l'Italia ricorda commossa le 85 vittime e i 200 feriti nei 40 anni della strage di Bologna, a Roma Valerio Garipoli capogruppo di Fratelli d'Italia in XI municipio fino alla sfiducia del presidente Torelli sceglie di schierarsi pubblicamente dalla parte di Luigi Ciavardini, condannato a 30 anni di reclusione come esecutore materiale della strage". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Al fianco di Gianluca Lanzi e di tutto il Pd dell'XI Municipio per denunciare un gesto grave: chi sparge sale sulle ferite del paese non è degno di rappresentare le Istituzioni della Capitale", conclude Casu. (Com)