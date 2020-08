Ue: Commissione, antiziganismo non ha posto in Europa, proteggere minoranze da razzismo e discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha il dovere di proteggere le sue minoranze dal razzismo e dalla discriminazione e ricordare le centinaia di migliaia di vittime rom dell'Olocausto. Lo scrivono in occasione della Giornata commemorativa dell'Olocausto dei rom e dei sinti, il 2 agosto, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, Vara Jourova, vicepresidente per i valori e la trasparenza, e Helena Dalli, commissaria per l'uguaglianza. “Oggi rendiamo omaggio alle centinaia di migliaia di rom vittime dell'Olocausto. Consideriamo un dovere morale riconoscere e ricordare tutti coloro che hanno sofferto sotto il regime nazista: tra quelle persone c'erano i rom. Ricordare la loro persecuzione ci ricorda la necessità di affrontare le sfide che affrontano ancora oggi e che sono troppo spesso trascurate", affermano. "Poiché il numero di sopravvissuti e testimoni di queste atrocità sta diminuendo, è nostro dovere, ora più che mai, continuare il loro lavoro di memoria e trasmettere le loro testimonianze. Per questo motivo, oggi ringraziamo il ricordo di Raymond Gureme, personaggio storico della comunità zingara francese, sopravvissuta all'Olocausto e morta quest'anno, il 24 maggio, all'età di 94 anni. Sarà ricordato per aver combattuto contro fine per i diritti e la dignità dei rom, per la sua lotta contro ogni forma di razzismo; e per la sua lotta per il riconoscimento dell'Olocausto dei Rom", aggiungono. (segue) (Beb)