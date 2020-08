Ue: Commissione, antiziganismo non ha posto in Europa, proteggere minoranze da razzismo e discriminazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo von der Leyen, Jourova e Dalli, "l'Europa ha il dovere di proteggere le sue minoranze dal razzismo e dalla discriminazione. Dobbiamo sostituire l'antiziganismo con apertura e accettazione, incitamento all'odio e crimini d'odio con tolleranza e rispetto per la dignità umana e bullismo con l'educazione sull'Olocausto. Soprattutto - osservano - dobbiamo promuovere la diversità come un dono meraviglioso che rende l'Europa forte e resistente". "Questo è il motivo - sottolineano - per cui la Commissione invita tutti gli Stati membri a unirsi all'impegno di porre fine al razzismo e alla discriminazione, che colpiscono palesemente le nostre grandi minoranze etniche rom. Esortiamo gli Stati membri a impegnarsi in un nuovo quadro strategico dell'Ue per i rom per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione al fine di portare equità sociale e maggiore uguaglianza in tutti i sensi della parola", concludono. (Beb)