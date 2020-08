Coronavirus: Durigon (Lega), nel Lazio caos migranti positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio c'è il completo caos con migranti positivi al Covid-19 trasferiti da altre regioni che sono subito scappati dalle strutture di accoglienza". Lo dichiara, in una nota, il deputato Claudio Durigon, responsabile del dipartimento lavoro e coordinatore romano della Lega. "Siamo dunque di fronte a una situazione gravissima ed estremamente pericolosa. Tutto per colpa del Governo, che - aggiunge Durigon - tiene le frontiere aperte facendo entrare chiunque senza controllo, e di Zingaretti che ha fatto arrivare nel Lazio migranti positivi senza prendere alcuna precauzione a tutela della salute dei cittadini. Agli italiani sono stati richiesti sacrifici durissimi mentre chi viene da fuori fa quello che vuole''. (Com)