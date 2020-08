Svizzera: capo task force anti Covid-19, intensificare restrizioni per evitare nuovi blocchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera dovrebbe inasprire le restrizioni per frenare nuovamente il contagio da coronavirus a seguito di un netto aumento dei contagi. Lo ha detto Martin Ackermann a capo della task force scientifica della Svizzera nella lotta la Covid-19. "Dovremmo intervenire presto per prevenire la crescita esponenziale", ha detto Ackermann al quotidiano svizzero “SonntagsZeitung”. "Altrimenti c'è il rischio di restrizioni drastiche e costose. Questo deve essere prevenuto in ogni circostanza”, ha aggiunto l’esperto. Secondo Ackermann, che dirige da ieri l'organismo che fornisce consulenza scientifica al governo svizzero, il paese sarebbe sull'orl di un “grande aumento” delle infezioni e avrebbe poco spazio di manovra. "Credo anche che la dimensione degli eventi pubblici dovrebbe ora essere ridotta a 100 partecipanti, poiché esiste il rischio di un aumento esponenziale del numero di casi", ha dichiarato Ackermann, sostenitore della obbligatorietà dell'utilizzo di mascherine al chiuso. Obbligo in vigore solo a bordo dei trasporti pubblici e nelle manifestazioni. La Svizzera ha visto il numero di nuovi casi di Covid-19 salire a oltre 200 al giorno di recente dopo una media di 35 registrata a giugno. Le autorità nazionali hanno revocato un blocco parziale imposto a marzo, quando a negozi, bar e ristoranti è stato ordinato di chiudere le saracinesche per prevenire la diffusione del virus che ha portato 1.707 decessi nel paese. (Geb)