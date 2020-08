Usa: capo staff Casa Bianca, elezioni si terranno il 3 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 30 luglio il presidente Trump ha ipotizzato un rinvio delle presidenziali del prossimo 3 novembre, sollevando il timore di possibili frodi elettorali visto che la pandemia obbligherà a ricorrere al voto per posta. “Con il voto per posta universale (non la votazione a distanza, il che è positivo), quelle del 2020 sarebbero le elezioni più inaccurate e fraudolente della storia. Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Rinviare le elezioni fino a quando le persone possano votare in modo corretto, tranquillo e sicuro???”, si legge nel tweet. (Nys)