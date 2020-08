Migranti: Alarm Phone, oltre 20 persone in fuga dalla Libia nelle acque di Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda mattinata, Alarm Phone è stata contattata da circa 22 persone in fuga dalla Libia che si trovano in pericolo nella zona Sar (Search and rescue - Ricerca e soccorso) maltese. Lo riferisce su Twitter Alarm Phone, la piattaforma che riceve gli Sos di imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo. "Le autorità sono informate. Chiediamo al Rcc (Centro di coordinamento per il salvataggio) di Malta di non ritardare ancora una volta i soccorsi ma di attivarli immediatamente", scrive su Twitter Alarm Phone. (Res)