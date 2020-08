Violenza donne: Castaldo (M5s), con "Private" per abbattere muro silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo studio dell’Istat sulla "Violenza di genere ai tempi del Covid", durante i mesi di lockdown "le telefonate ai numeri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 per un totale di 5.031 chiamate al numero 1522. Sono dati, questi, che devono far riflettere e ancor di più se riferiti a una fase storica difficile come quella che stiamo vivendo e nella quale le certezze vacillano e la paura rischia di prendere il sopravvento”. Lo afferma il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, che ha partecipato all’evento di presentazione del libro "Private. Venti giornaliste nel tempo sospeso", che si è svolto a Corvaro, una frazione del comune di Borgorose in provincia di Rieti. (segue) (com)