Violenza donne: Castaldo (M5s), con "Private" per abbattere muro silenzio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’iniziativa di queste donne, di queste giornaliste – ha sottolineato Castaldo - è encomiabile principalmente per due ragioni: la prima è, senza dubbio, la scelta di devolvere quanto ricavato dalla vendita al telefono rosa perché, e questo non possiamo negarlo, fino a quando anche una sola donna verrà picchiata, insultata o umiliata il nostro compito non sarà finito. In secondo luogo, ancora, perché raccontando le proprie esperienze vissute durante il lockdown queste mamme, queste lavoratrici, queste amiche, ci ricordano che aver avuto difficoltà o debolezze nel fronteggiare la lotta a un virus sconosciuto che ha sconvolto le nostre vite, è stata un’esperienza che ci ha accomunato tutti, nessuno escluso e ciascuno a suo modo”. (segue) (com)