Lombardia: Fontana, da Regione piano per ambiente che non attende governo

- "La Regione Lombardia in favore dell’ambiente ha varato un piano che non attende le misure economiche del governo centrale, che supera la burocrazia e che soprattutto adotta soluzioni specifiche per il proprio territorio". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana. "Lo possiamo fare - prosegue - perché come lombardi abbiamo il bilancio in ordine, in attivo e garantiamo con la nostra piccola autonomia decisionale la qualità di vita migliore per i cittadini"."Immaginate quanto sarebbe bello se avessimo una maggiore autonomia. Ma ci stiamo lavorando. Questa è la Lombardia!", conclude il post del governatore. (Rem)