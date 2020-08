Nord Macedonia: premier Spasovski, grazie a cooperazione siamo fattore di stabilità nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord “nello spirito dei suoi combattenti” che hanno partecipato alla rivolta di Ilinden ha esteso la sua collaborazione ai paesi vicini diventando un fattore di stabilità nella regione dei Balcani. Lo ha affermato il primo ministro macedone, Oliver Spasovski, nel suo discorso tenuto presso la fortezza di Skopje (Kale) per la Festa nazionale della Macedonia del Nord. “Nello spirito dei nostri combattenti Ilinden, abbiamo esteso la nostra collaborazione a tutti i vicini e ottenuto la loro fiducia. Questo approccio aperto ha portato all’Accordo di Prespa (con la Grecia) e al Trattato di amicizia (con la Bulgaria), il nome del paese è diventato Macedonia del Nord scrivendo una storia di successo”, ha detto il premier macedone. “I principi di Ilinden non affrontano il passato ma il futuro. Questi principi sono il nostro chiaro segnale sulla strada verso l'Unione europea", ha affermato Spasovski. “Come parte della potente famiglia della Nato la Macedonia del Nord è diventata un fattore di stabilità nella regione, esportatore di sicurezza e un paese in cui i cittadini godono di un futuro sicuro”, ha concluso il premier di Skopje.(Seb)