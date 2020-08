Coronavirus: 239 nuovi casi da ieri e otto decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 239 i casi di persone contagiate da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore (56 in meno rispetto a ieri), per un totale di 248.070 dall'inizio della pandemia. I decessi, invece, sono stati otto (tutti in Lombardia), per un totale di 35.154. E’ quanto emerge dal bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Sono 231 poi le persone guarite e dimesse dopo aver contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell’emergenza di 200.460. Gli attualmente positivi sono 12.456. I ricoverati con sintomi sono 708, tre in più di ieri. Quanto alle terapie intensive, sono 42 i ricoverati di oggi, uno in meno del giorno precedente. Aumentano anche i guariti, che arrivano a 200.460, ovvero 231 in più rispetto a ieri. Ad oggi, in Italia sono stati effettuati 6.916.765 tamponi, di cui 43.269 sono stati effettuati ieri.(Rin)