Israele: Netanyahu, media alimentano proteste a "livello norcoreano"

- Il primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato domenica che i media israeliani stanno alimentando le proteste antigovernative del paese ai "livelli nordcoreani". Parlando durante una riunione di gabinetto a Gerusalemme, Netanyahu ha dichiarato di condannare la violenza di qualsiasi tipo, "ma qui, in nome della democrazia, vedo un tentativo di calpestare la democrazia". Circa 10.000 persone hanno protestato vicino alla residenza ufficiale del primo ministro a Gerusalemme sabato sera e altre proteste hanno avuto luogo fuori dalla casa privata di Netanyahu a Cesarea e presso gli incroci autostradali in tutto il paese. "Tutte le regole sono state distorte in queste manifestazioni", ha aggiunto Netanyahu. "Prima di tutto, nessuno sta limitando le proteste. Al contrario, vengono accolte. Sono incubatori di coronavirus. Ci sono leggi che non vengono applicate. Nessuno le sta limitando e nessuno ci sta provando", ha affermato. Netanyahu ha condannato la faziosità della maggior parte dei media "non parlano delle proteste", ma "vi prendono parte". (Res)