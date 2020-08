Israele: tribunale Gerusalemme ordina a figlio di Netanyahu di rimuovere tweet contro leader proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Gerusalemme ha ordinato al figlio del primo ministro Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, di rimuovere un tweet in cui ha pubblicato le informazioni personali dei leader delle proteste contro suo padre. I giudici hanno anche ordinato al figlio di Netanyahu di "evitare di molestare in qualsiasi modo e forma" i leader della protesta per sei mesi. "Invito tutti voi a protestare, giorno e notte (l'Alta Corte dice che è permesso) sotto le case di queste persone che hanno organizzato l'anarchia nel paese nelle ultime settimane", aveva scritto su Twitter il figlio di Netanyahu. "Yair Netanyahu ha pubblicato le informazioni personali e ha invitato i suoi seguaci a punirci", ha dichiarato l'avvocato dei leader della protesta, Gonen Ben Itzhak. Quest'ultimo ha aggiunto di aver ricevuto minacce di morte contro di lui e la sua famiglia da quando è stato pubblicato il tweet.(Res)