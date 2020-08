Croazia: Zagabria rafforza le misure su divieto di attraversamento delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha esteso le misure che vietano l'attraversamento della frontiera con i paesi ad essa confinanti. Lo ha confermato ieri il ministro dell’Interni croato Davor Bozinovic durante un evento pubblico. "Abbiamo esteso le misure che vietano l'attraversamento della frontiera con i paesi terzi. Quella decisione è scaduta ieri e oggi è stata estesa", ha dichiarato Bozinovic ripreso dal quotidiano bosniaco “Sarajevo Times”. Il ministro ha spiegato che questo non significa un “blocco dei confini” chiarendo che ci sono alcune eccezioni in base alle quali è possibile entrare in Croazia, soprattutto quando si tratta di transito. "Tuttavia, data la situazione epidemiologica nel vicinato, non c'erano basi per mitigare le misure relative all'attraversamento del confine di Stato croato", ha dichiarato Bozinovic.(Seb)