Regno Unito: stampa, governo valuta nuovi blocchi a seconda delle età e fattori di rischio

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, starebbe prendendo in considerazione nuove misure restrittive in caso di una seconda ondata di infezioni da coronavirus. Lo riporta oggi il quotidiano “Sunday Times”, secondo cui sono in corso di valutazione nuovi piani, dopo che il premier ha dovuto rinviare lo scorso venerdì gli allentamenti alle misure restrittive, nei settori del tempo libero e della cura del corpo. Stando alla testata, Johnson ha avuto una riunione molto intensa lo scorso mercoledì 29 agosto con il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, per esaminare le possibili opzioni e evitare un altro blocco a livello nazionale, nocivo per la ripresa economica del paese. Il quotidiano riferisce che tra le misure prese in esame ci sarebbe l’invito agli anziani a rimanere a casa. Inoltre, il governo starebbe pensando a proporre un programma per allargare i blocchi anche alle persone con più di 50 anni, a seconda dell’età e dei fattori di rischio. (Rel)