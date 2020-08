Egitto-Algeria: a breve incontro fra ministri degli Esteri, focus su interessi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell'Egitto e dell'Algeria, rispettivamente Sameh Shoukry e Sabri Boukadoum, si incontreranno a breve per dare seguito a una serie di questioni di interesse comune. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri egiziano, in seguito al colloquio telefonico tra i capi della diplomazia di Algeri e Il Cairo. Le parti hanno discusso di una serie di questioni che riguardano direttamente la stabilità regionale e la sicurezza nazionale araba. Seppur non vi sia una riferimento diretto alla crisi in Libia, è probabile che il colloquio tra Shoukry e Boukadoum sia incentrato su questo tema. (Cae)