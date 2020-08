Serbia-Italia: ambasciata italiana a Belgrado, team medico fornirà assistenza e aiuto nella lotta al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Belgrado comunica che è giunta oggi in Serbia dall'Italia un'equipe medica composta da sei persone: due medici anestesisti, un urgentista, uno specialista di malattie infettive, un chirurgo e un infermiere. Il gruppo è atterrato all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado con un volo speciale. In un comunicato l'ambasciata italiana ricorda che lo staff sanitario italiano proviene dalle seguenti Regioni italiane: Piemonte, Lazio e Friuli Venezia Giulia e lavora sotto il coordinamento della Protezione civile italiana. Il nostro team è in missione in Serbia per fornire assistenza e addestramento sulla base dell'esperienza accumulata in cinque mesi di lotta contro Covid-19 in Italia. Uno scambio di opinioni e di migliori pratiche con medici e staff sanitario locale potrà essere di aiuto nella lotta al virus. Con questa iniziativa, l'Italia intende sottolineare ancora una volta l'importanza dell'amicizia con la Serbia, l'eccellente livello di cooperazione bilaterale e ricambiare il generoso aiuto della Serbia al popolo italiano lo scorso aprile", si legge nel comunicato. (Seb)