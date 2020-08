Rifiuti: Pernarella (M5s Lazio), su compound Colleferro maggioranza incoerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riqualificazione del compound di Colleferro la maggioranza in Consiglio regionale del Lazio è incoerente. "Annunciano politiche green chiudendo inceneritori e discariche ma nei fatti, e con il finanziamento pubblico, incentivano la produzione di 'ecoballe' che andranno ad alimentare gli inceneritori". Lo dichiara, in una nota, Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 stelle, in merito alla riqualificazione del compound di Colleferro nell'ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti in discussione in questi giorni al Consiglio regionale laziale. "Con due emendamenti abbiamo chiesto alla Giunta di assumersi la responsabilità di una scelta politica – spiega Pernarella -, ovvero, nell'ambito della loro riqualificazione, non incentivare quegli impianti che vanno a produrre Css, le cosiddette ecoballe che altro non sono se non l'alimento principale degli inceneritori. Ci potrebbe essere contestato che non verranno bruciate a Colleferro, dove in ogni caso saranno trattati duecentocinquantamila tonnellate di rifiuti, ma di fatto potranno essere spedite in qualsiasi parte d'Italia e d'Europa, così spostando il problema 'fuori da casa nostra' ma non risolvendolo come ci si aspetterebbe a leggere i programmi ambientalisti per il Paese del segretario del Pd, che poi è anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. In definitiva - conclude Pernarella -, nonostante la decisione di bonificare la discarica, onere assunto dalla Regione quando ha scelto di acquisire le quote della società che la gestiva, restiamo preoccupati dalla politica ambientale della maggioranza, ottima dal punto di vista pubblicitario, pessima da ogni altro punto di vista". (Com)