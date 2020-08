Migranti: Ronzulli (FI), Covid viaggia anche su barconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atteggiamento del governo e della maggioranza sugli sbarchi è "assolutamente irresponsabile oltre che incomprensibile. Si stanno prendendo la responsabilità di una seconda ondata di contagi causata da un Covid 'importato' a danno degli italiani". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli. "Hanno preteso di prorogare lo stato di emergenza, sui treni si viaggia solo nel 50 per cento dei posti disponibili, le spiagge e i luoghi pubblici in generale sono sottoposti a controlli per garantire il distanziamento sociale, però i migranti irregolari continuano a sbarcare a frotte e, oltretutto, in molti scappano indisturbati dai centri d'accoglienza ormai al collasso - aggiunge -. Il governo ha capito che il Covid viaggia anche sui barconi provenienti dall'Africa e sulla rotta balcanica o forse pensa esista solo per gli italiani?". (Com)