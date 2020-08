Ue: Sassoli, combattere l'antiziganismo a tutti i livelli e proteggere valori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria non è mai un "atto vuoto" ma richiede "sforzo e volontà costanti". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un video messaggio pubblicato su Twitter in occasione Giornata della memoria europea dell'Olocausto per sinti e rom. "Ricordare non deve mai diventare un atto vuoto, richiede uno sforzo e una volontà costanti. Dobbiamo combattere l'antiziganismo a tutti i livelli e con ogni mezzo in Europa e nei nostri Stati, e continuare a proteggere i valori su cui si fonda l'integrazione dell'Ue", sottolinea Sassoli. "Ignorare o dimenticare queste vittime è un crimine che non dobbiamo commettere", aggiunge Sassoli. (Beb)