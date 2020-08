Coronavirus: nel Lazio 17 nuovi positivi, 4 casi di importazione e nessun decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registrano oggi 17 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 4 di importazione: in particolare, due casi provengono dal Messico, uno dall'India e uno dalla Romania. Un caso è stato individuato su segnalazione del numero verde 800.118.800 e due sono stati individuati al test sierologico. Inoltre, non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale del Lazio alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. "Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi - spiega l'assessore D'Amato -. Al Porto di Civitavecchia sono state poste in isolamento due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura delle crociere. La Costa Deliziosa con un gruppo di 28 persone dell'equipaggio dalle Filippine e due sono risultate positive ora allo Spallanzani - precisa l'assessore -. La Costa Favolosa con un caso positivo tra l'equipaggio sempre dalle Filippine". (segue) (Rer)