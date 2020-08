Coronavirus: nel Lazio 17 nuovi positivi, 4 casi di importazione e nessun decesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 4 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e tra questi un uomo di rientro dal Messico per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale. Inoltre, una persona con link ad un cluster già noto e isolato e una donna di nazionalità rumena individuata in fase di pre-ospedalizzazione. La Asl Roma 2 registra, invece, 3 casi nelle ultime 24 ore, di cui due persone legate al cluster del centro estivo Monkey Village, dove è in corso l'indagine epidemiologica. Mentre un caso ha un link con un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 3 si registrano 3 casi positivi nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna individuata su segnalazione del numero verde 800.118.800. Un caso di una donna di 24 anni con link familiare ad un caso già noto ed in isolamento e un uomo di rientro dal Messico, individuato al test sierologico: in corso l'indagine epidemiologica. La Asl Roma 4 registra un caso nelle ultime 24 ore di una donna per la quale è in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 si registrano 3 casi nelle ultime 24 ore e tra questi un uomo che ora si trova ricoverato allo Spallanzani e un caso di una donna individuata al test sierologico. Infine per quanto riguarda le province del Lazio, sono tre i nuovi casi nelle ultime 24 ore e riguardano la Asl di Latina: si tratta del bagnino dello stabilimento balneare Lido Azzurro a Sabaudia per il quale è in corso l'indagine epidemiologica, di un uomo di nazionalità indiana con link a casi già noti e isolati e un caso di un uomo individuato in accesso al pronto soccorso. La Asl di Frosinone è Covid free. (Rer)