- Matteo Perego, deputato di Forza Italia, in una nota ricorda la strage di Bologna. "Sia fatta chiarezza una volta per tutte su una delle pagine più brutte e oscure della storia d'Italia - afferma -. Manca solo il via libera del premier Conte per analizzare tutti i documenti del caso sul quale già si sono espressi il presidente Mattarella e il Copasir, cosa aspettiamo? Il Paese merita trasparenza e giustizia". (Com)