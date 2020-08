Migranti: Gelmini, buonismo maggioranza ha alimentato sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il governo formato da M5s, Pd, Iv e Leu l'Italia è "tornata ad essere il porto d'Europa. Una situazione non più sostenibile, a maggior ragione in un periodo di emergenza sanitaria come quella che stiamo ancora vivendo". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Dispiace dirlo - spiega -, ma il buonismo della maggioranza ha solo alimentato gli sbarchi, mettendo così a rischio la salute degli italiani. In questa fase servirebbe il massimo rigore e un governo autorevole in Unione europea e nel nord Africa. Non possiamo gestire da soli questa crisi, gli altri Paesi Ue devono farsi carico del problema".(Com)