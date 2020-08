Germania: polizia, 45 gli agenti feriti durante le proteste ieri a Berlino, 133 gli arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha reso noto che sono stati 45 gli agenti feriti durante le proteste di ieri a Berlino contro le misure imposte dal governo al contrasto della diffusione del coronavirus. Tre i poliziotti che sono stati curati in ospedale. Inoltre le forze dell’ordine hanno arrestato 133 persone per vari reati tra le circa 20mila che hanno preso parte alla marcia di ieri, ribattezzata “Giornata della libertà”, in polemica contro le restrizioni anti Covid-19. Secondo i manifestanti, le misure limiterebbero le libertà individuali: per questo molti di loro sono scesi in piazza senza indossare mascherine, in polemica con le autorità. La polizia ha poi fermato la manifestazione per mancanza di rispetto dei protocolli di sicurezza.(Geb)