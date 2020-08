Messico: arrestato leader del cartello Santa Rosa de Lima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito e le forze di sicurezza messicane hanno arrestato Jose Antonio Yepez, leader del cartello Santa Rosa de Lima, di base nello stato di Guanajuato. Conosciuto come “El Marro”, Yepez è stato arrestato in un’operazione condotta nelle prime ore del mattino. L’organizzazione criminale da lui guidata è stata protagonista di una sanguinosa battaglia con il cartello Jalisco nuova generazione (Cjng) per il controllo dello stato. Secondo l’ufficio del procuratore generale di Guanajuato nell’operazione sono state arrestate altre cinque persone ed è stato liberato un imprenditore locale tenuto sotto sequestro. Nel corso dell’azione è stato anche sequestrato un “arsenale” di armi. (Mec)