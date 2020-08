Irlanda: ministro Salute, al vaglio nuove misure per limitare viaggi non essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Irlanda stanno prendendo in considerazione misure aggiuntive per limitare i viaggi non essenziali a seguito di un aumento dei casi di contagio da coronavirus negli ultimi giorni. Lo ha affermato il ministro della Salute irlandese, Stephen Donnelly. "Stiamo introducendo test casuali negli aeroporti e una maggiore presenza di sanità pubblica e stiamo esaminando anche altre opzioni per ulteriori restrizioni sui viaggi non essenziali perché la situazione internazionale sta diventando più instabile", ha detto Donnelly alla emittente radiofonica “Rte”. Le autorità irlandesi sconsigliano già tutti i viaggi internazionali non essenziali chiedendo ai cittadini di ritorno da diversi paesi di osservare un periodo di quarantena di 14 giorni, senza però richiedere di esporre un test di negatività al coronavirus.(Rel)