Trasporto aereo: Iraq sospende voli con la Turchia per aumento casi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli tra la Turchia e l'Iraq sono stati sospesi a causa dell'aumento delle infezioni da coronavirus in Turchia. Lo ha annunciato oggi l'Autorità dell'aviazione irachena. L'Iraq ha riaperto lo scalo di Baghdad e gli aeroporti meridionali la scorsa settimana per i viaggi internazionali dopo lo stop ai voli a causa della pandemia da coronavirus. La scorsa settimana, la Turchia ha dichiarato di aver sospeso tutti i voli verso l'Iran e l'Afghanistan nel quadro delle misure per arginare la diffusione del virus Sars-CoV-2. La Turchia ha gradualmente riavviato i voli internazionali a partire dall'11 giugno, allentando le misure di blocco. Un totale di 996 persone ha contratto in Turchia la Covid-19, portando il numero totale di casi nel paese a 231.869. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Fahrettin Koca, su Twitter. I nuovi guariti sono 981, portando il totale a 215.516, secondo i dati del ministero. Koca ha affermato che negli ultimi tre giorni non sono stati registrati nuovi casi in condizioni critiche in 36 province, aggiungendo che il numero di casi sta aumentando nelle province di Ankara, Mardin, Diyarbakir, Gaziantep e Konya. Il bilancio delle vittime della malattia è salito a 5.710, con 19 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. (Res)