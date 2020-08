Roma: realizzare un Museo sul fascismo in città, in Aula la mozione della consigliera M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma potrebbe nascere, in uno dei siti d'archeologia industriale, un Museo sul fascismo. È quanto prevede una mozione a prima firma della consigliera di maggioranza del M5s Gemma Guerrini e che arriverà in Aula Giulio Cesare la prossima settimana. L'atto prevede un "impegno, per la sindaca e la giunta, a realizzare un Museo sul fascismo collegato a un centro studi che utilizzi anche le nuove tecnologie, aperto a un vasto pubblico" e di "considerare, per tale Museo, uno dei siti archeologici industriali di Roma", si legge nell'impianto della mozione, la 264/2020, all'ordine dei lavori tra le mozioni articolo 109. L'Assemblea capitolina, che si dovrà esprimere su questa richiesta, è convocata per martedì 4 agosto e giovedì 6 agosto dalle ore 14 alle 19. (segue) (Rer)