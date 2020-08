Roma: Gasparri, Raggi fuori dalla realtà fa propaganda per coprire fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma i cassonetti per la raccolta dei rifiuti traboccano e fanno bella mostra di sé per giorni, malgrado la calura estiva renda irrespirabile l'aria; la movida impazza nelle vie e il personale di polizia municipale risulta evidentemente insufficiente a garantire i controlli, lo dimostrano anche l'aumento di atti vandalici compiuti nelle ore notturne in città, e i fenomeni di assembramento sempre più frequenti. Fuori dagli uffici del Campidoglio, insomma, c'è un mondo che va controllato, ordinato, rilanciato. La Raggi cosa fa? Lancia il nuovo proclama: oltre 300 assunzioni negli uffici comunali". Lo afferma in una nota Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Fuori dal Palazzo c'è una città che letteralmente brucia, i romani invocano controlli, pulizia, ordine pubblico, e la sindaca annuncia 300 nuove unità lavorative da impiegare negli uffici. E' evidente che la Raggi viva fuori dalla realtà: non va nelle stazioni metro, dove il personale non riesce a contenere l'affollamento dei viaggiatori e non va, nemmeno, alle fermate degli autobus. La sindaca, in gravi difficoltà, non avendo altri strumenti per coprire la propria incapacità, sceglie la propaganda come via più semplice per mettere un velo trasparente sul fallimento grillino. La Raggi ha perso anche il plauso degli ultimi adepti, pronti a sorridere alla sindaca anche di fronte al nulla", conclude la nota. (Com)