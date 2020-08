Coronavirus: assessore Lazio, grave che bus aggirino controlli, fare verifiche a frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bus e minivan dalla Romania e la Moldavia che aggirano controlli è un fatto grave e autolesionista soprattutto per le comunità presenti a Roma. Da quando abbiamo istituito i controlli sanitari i pullman arrivano raramente a Tiburtina. Ho chiesto la collaborazione della Polizia di Roma Capitale e della Prefettura che non è mai mancata per stroncare i parcheggi abusivi di pullman e minivan ed intensificare i controlli affinché giungano ai terminal autorizzati". Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato sul portale Salute Lazio. "Se necessario siamo pronti con le Usca-R ad andare con medici e infermieri direttamente alla barriera autostradale di Roma Nord per eseguire i test. Ritengo necessari i controlli alla frontiera", ha aggiunto D'Amato. (Rer)