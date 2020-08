Strage Bologna: Bonafede, fare luce su tutti aspetti ancora oscuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 40esimo anniversario dell’attentato che devastò la stazione di Bologna il “dovere della memoria si unisce all’impegno per fare luce su tutti gli aspetti ancora oscuri della strage”. Lo ha scritto su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Il ricordo e l’omaggio in onore delle 85 persone uccise e degli oltre 200 feriti non può prescindere dalla ricerca di una completa verità storica e giudiziaria. I parenti delle vittime, la città di Bologna, l’intero Paese, hanno il diritto di conoscere quali furono i mandanti e i motivi celati dietro il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra - aggiunge -. Come ha sottolineato il presidente Mattarella nei giorni scorsi “dolore, ricordo, verità” devono camminare insieme. Un messaggio di vicinanza in questa ricorrenza va ai familiari delle vittime. Il mio grazie inoltre all’Associazione da loro costituita che, con instancabile perseveranza, custodisce e rinnova la memoria di una delle pagine più dolorose e buie dell’Italia repubblicana”. (Rin)