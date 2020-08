Roma: Ferrara (M5s), asfaltato chilometri di strade ma ci accollano buche di Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La buca l'ha presa per l'ennesima volta l’informazione che vuole attaccare questa amministrazione sempre e comunque. Abbiamo asfaltato chilometri di strade a Roma e forse proprio per questo ci accollano anche le buche di Zingaretti". Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Paolo Ferrara, pubblicando la foto di un cartello, affisso su una transenna adiacente una buca stradale, che indica la Regione Lazio come responsabile della voragine. "Non mi preoccupa il cittadino che ha appeso un cartello contro questa amministrazione proprio sulla buca della Regione Lazio, ma certa stampa - aggiunge Ferrara - che rafforza certe stupidaggini: è proprio questa disinformazione sistematica a confondere il cittadino che si fida di chi si accontenta di raggiungere risultati approssimativi, senza scrupoli di esattezza e precisione". Il consigliere M5s Ferrara, in riferimento alla foto pubblicata, spiega: "quello che vedete è il pozzetto delle acque scure provenienti da un tubo delle case popolari di Acilia e gestite dalla Regione, non è una voragine di questa amministrazione. Il cartello è stato cambiato e le responsabilità sono finalmente chiare (la Regione Lazio, ndr). Roma Capitale è intervenuta in diverse occasioni per mettere in sicurezza l'area, ma chi deve risolvere definitivamente il problema è l’assessorato regionale che - sottolinea Ferrara - come sempre è completamente assente. Abbiamo sollecitato nuovamente la Regione Lazio ad intervenire e non appena sarà risolta la questione, con buona pace di tutti, ci aspettiamo se non un’intera pagina di giornale, almeno un trafiletto. Anche solo per le scuse", conclude il consigliere M5s.(Rer)