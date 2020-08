India: ministro Interno Amit Shah positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, è risultato positivo al nuovo coronaviurs ed è stato ricoverato in ospedale. Lo ha annunciato lo stesso ministro sul suo account Twitter. “Dopo i primi sintomi mi sono sottoposto al test e il risultato è stato positivo. Sto bene, ma su consiglio medico sono stato ricoverato. Chiedo a tutti coloro che sono stati in contatto con me negli ultimi giorni di isolarsi e sottoporsi al test”, ha scritto il ministro. (Inn)