Serbia-Italia: arriva a Belgrado team medico italiano per sostegno in risposta ad emergenza Covid-19

- Continua l’impegno italiano nel contrasto alla pandemia globale. Su impulso della Farnesina e con il coordinamento del Dipartimento della Protezione civile, un team di cinque medici e un infermiere provenienti da Lazio, Piemonte e Venezia Giulia, è partito oggi da Roma per Belgrado per fornire supporto alle Autorità sanitarie serbe in risposta all’emergenza sanitaria in corso. Secondo quanto riferito dalla Farnesina in una nota, dopo l’invio all’Italia di dispositivi di protezione individuale da parte del governo di Belgrado lo scorso 26 aprile, si rinnova con questa missione la collaborazione tra Italia e Serbia nella lotta al nuovo coronavirus. La missione a Belgrado si colloca nel contesto dell’impegno che l’Italia ha messo in campo a supporto della regione balcanica sull’emergenza Covid-19 fin dall’inizio della pandemia, testimoniato da ultimo anche con l’invio di un team medico in Albania. (segue) (Res)