Migranti: Carfagna, governo fermi sbarchi incontrollati

- Bisogna fermare l’immigrazione incontrollata. Lo sostiene Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "È arrivato il momento che il governo faccia il governo e difenda l’Italia e gli italiani - afferma in una nota -. Basta contrapposizioni, basta strategia del rinvio, perché mentre il governo è palesemente dilaniato dalle visioni opposte che caratterizzano le anime della maggioranza a Lampedusa nella notte sono continuati gli sbarchi. Quando capiranno che per provare a risolvere il problema è fondamentale bloccare le partenze sarà sempre troppo tardi. È sbagliato affrontare il complesso fenomeno dell’immigrazione con una logica emergenziale, ma nelle condizioni eccezionali in cui ci troviamo non abbiamo altra scelta". (segue) (Com)